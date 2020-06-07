3 مدن تستأثر بنصف إصابات «كورونا» في السعودية

المصدر: الرياض- وكالات

استأثرت مدن الرياض ومكة المكرمة وجدة، بأكثر من نصف إصابات «كورونا»، التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم (الأحد)، البالغ عددها 3045 إصابة في عدد من مدن ومحافظات المملكة.



واحتلت مدينة الرياض المرتبة الأولى بـ 717 إصابة، ثم مكة المكرمة بـ 636 إصابة، ثم محافظة جدة بـ 301 إصابة.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافي 1026، و36 وفاة.



ودعت وزارة الصحة، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس «كورونا»، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل، لبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، داعية إلى أهمية التباعد الاجتماعي في هذه الفترة.



كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماتها التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب، من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا» الجديد، ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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