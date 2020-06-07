القوات المشتركة تحرر مناطق استراتيجية شرقي صنعاء

المصدر: عدن- البيان- وكالات

تمكنت القوات المشتركة مسنودة بتحالف دعم الشرعية، أمس الأحد، من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.



وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلي في بيان: إن القوات المشتركة سيطرت اليوم على أكثر من 11كيلو متراً في مديرية نهم شرق صنعاء وتمكنت من تحرير منطقة نجد العتق وعدد من المواقع الإستراتيجية ومنها الدخيل والعلق والرماة وصفراء شنان والأغر والدشوش.



وأضاف مشلي في بيان نشره المركز الإعلامي للجيش الوطني أمس: «قواتنا تمكنت من استعادة ثلاث عربات (بي إم بي) وعدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كما دمرت مدفعية الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية ٨ مدرعات جند قتالية وتعزيزات أخرى كانت في طريقها إلى المنطقة»، مشيراً إلى أن هناك عدداً من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.



في الوقت ذاته، هاجمت ميليشيا الحوثي أمس بصواريخ الكاتيوشا مقر لواء الأماجد في مديرية لودر بمحافظة أبين عقب وصول لجنة صرف المرتبات دون أن تقع أي إصابات.



في غضون ذلك، اعترفت ميليشيا الحوثي أمس بمقتل 100 مسلح حوثي بينهم 17 قيادياً أبرزهم العقيد ركن فيصل الظفيري في معارك مع الجيش الوطني في عدد من الجبهات اليمنية.



وسط تنامي الانقسام داخل قيادة الميليشيا وجه أحد مؤسسي الميليشيا ورئيس مجلسها السابق انتقادات حادة للفساد الذي تمارسه والنهج العنصري في التعيينات وأعلن تأييده الكامل لاقتراحات المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن وقف إطلاق النار وقال صالح هبرة وهو أحد مؤسسي الميليشيا ورئيس مجلسها الأعلى ورئيس فريقها في مؤتمر الحوار الوطني «إنه ينبغي التعاطي مع اقتراح الحل الذي تقدم به المبعوث الأممي، نظراً لوضع الشعب وما يعانيه نتيجة الحرب، حتى ولو نجعل منه أرضية للحوار، علّ وعسى أن يساهم جلوس الأطراف على طاولة الحوار في تقارب وجهات النظر بما يسهم في إيجاد حلّ، وتخليص الشعب من محنته».



وفي منشورات له في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قال هبرة الذي أبعد من موقعه كرئيس للمجلس الأعلى إنه «ونظراً لعدم تضمين اقتراح المبعوث الأممي إعلان وقف الحرب، وإنما وقف إطلاق النار فإن ذلك لا يمثل مشكلة مع صدق النوايا، إنهاء الحرب يبدأ من خلال التزام جميع الأطراف وقف إطلاق النار، ثم يتحول الكلّ لمناقشة المشكلة التي تسببت في اندلاع الحرب وفور الاتفاق عليها يعلن الجميع عن نهاية المشكلة».

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