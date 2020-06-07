نجاح عملية استئصال ورم نادر في السعودية

المصدر: الرياض - د.ب.أ

تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في السعودية «مكة» من استئصال ورم نادر ملأ تجويف الأنف والجيوب الأنفية وامتد إلى تجويف العين وقاع الجمجمة الأمامي لمريض وذلك في عملية خطيرة وبالغة التعقيد.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن المريض كان يعاني الورم منذ عدة شهور مع انسداد في الأنف ونزيف حيث تم إخضاعه للأشعة والفحوص والتحاليل اللازمة والتي أظهرت نتائجها وجود نوع خاص ونادر من الأورام يسمى ساركوما الغضروفية بالأنف والجيوب الأنفية وسبب له ضغطاً على العين وبدأ بالحد من حركة العين واختلال بالنظر.



ووفق الوكالة، تمت مناقشة الحالة مع فريق جراحة أورام الرأس والعنق وفريق جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة وفريق جراحة المخ والأعصاب نظراً لكبر حجم الورم وتداخله مع تجويف العين وقاع الجمجمة.



وقرر الفريق الطبي إجراء العملية عاجلاً حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الورم في عملية معقدة مع ترقيع قاع الجمجمة وعمل مجرى جديد للقناة الدمعية.



وطبقاً للوكالة، تكللت العملية بالنجاح حيث استغرقت خمس ساعات،، وتم وضعه تحت العناية المركزة حتى تماثل للشفاء وخرج بعد أن استعاد صحته تماماً.

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