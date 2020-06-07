مذيع سعودي على الهواء: ماذا ستفعلون بنا غداً؟

المصدر: البيان الإلكتروني

عاتب مذيع قناة الإخبارية السعودية جبريل أبو دية، في ختامه للنشرة الإخبارية أمس السبت، سكان الرياض، مشيرا إلى عدم التزامهم بالبقاء في المنزل.

وقال أبو دية معاتباً: لعلكم تابعتم أرقام الفيروس، 900 إصابة في الرياض، أين الكلام الذي وعدتم به عبر السوشيال ميديا، أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأنكم ستلتزمون، ماذا ستفعلون بنا غداً.

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