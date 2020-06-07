الكويت تعيد فتح المساجد الأربعاء المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزیر العدل وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكويتي المستشار الدكتور فھد العفاسي إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجیة لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة ظھر یوم الأربعاء المقبل وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط وتبث عبر تلفزیون دولة الكویت.

جاء ذلك في تصریح صحفي عقب اجتماعه بمدراء مساجد المحافظات الست بحضور وكیل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة فرید عمادي والوكیل المساعد لقطاع المساجد إبراھیم الخزي لبحث آلیة افتتاح كافةالمساجد في البلاد والاطلاع على آخر الاستعدادات في ھذا الشأن.

وأوضح العفاسي وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا ان اعادة فتح المساجد لاستقبال المصلین تأتي بعد وقف استمر نحو ثلاثة أشھر مؤكدا أن الوزارة انتھت من كل الاستعدادات والتجھیزات وتعقیم المساجد في المناطق النموذجیة من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس كورونا.

ولفت الى قیام (الاوقاف) بتجھیز المساجد وفق الاشتراطات والتعلیمات التي قررتھا الجھات الصحیة في البلاد وكذلك فتوى ھیئة الإفتاء في الأوقاف، داعیا جمیع المصلین إلى اتباع الإرشادات والتعلیمات الصادرة من الجھات الصحیة من أجل سلامتھم.

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