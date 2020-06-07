سوريا: قرارات جديدة للمكلفين بالخدمة العسكرية الموجودين خارج الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت القيادة للجيش والقوات المسلحة في سوريا قرارات جديدة تخص المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، المقيمين خارج البلاد.

وأعلنت القيادة العامة تأجيل المكلفين بالخدمة الإلزامية المؤجلين بسبب دراستهم خارج سوريا أو بالإقامة في عام 2019، لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء تأجيلهم دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة.

كما أكدت استبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية، المستبعدين بسبب دراستهم خارج البلاد أو بالإقامة في عام 2019 لمدة سنة إضافية، تبدأ من تاريخ انتهاء استبعادهم دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة.

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