حزن في السعودية على طبيب سوري توفي بكورونا ووزير الصحة يعزي أهله

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعه واجب العزاء لأسرة فقيد الصحة الطبيب السوري محمد مصلح قطرنجي الذي وافته المنية إثر مضاعفات فيروس كورونا في المنطقة الشرقية.

ونعت هيئة الصحة في المنطقة الشرقية الطبيب قطرنجي الذي وافته المنية الإثنين الماضي، وهي أول حالة وفاة بسبب فايروس كورونا لأحد الكوادر الصحية في المنطقة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن الطبيب السوري (57 سنة)، هو أخصائي باطنة، أصيب بالفايروس أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، وأدخل إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الخبر لتلقي العلاج، وقضى فيه 5 أيام، وتوفي يوم الإثنين الماضي، علماً إنه لا يعاني من أي أمراض مزمنة.

وتعد وفاة الطبيب السوري الذي يعمل بأحد المستوصفات الصحية الخاصة بالمنطقة الشرقية هي الثالثة من نوعها بين الكوادر الصحية على مستوى المملكة بسبب جائحة كورونا، بعد وفاة طبيب سوداني في مدينة الرياض وآخر باكستاني في مكة المكرمة.

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