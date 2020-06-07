شاحنة تودي بحياة 8 أفراد من عائلة واحدة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 8 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم على الفور في حادث مروع نتج عن اصطدام مركبتهم بشاحنة على طريق حضن بالطائف في السعودية.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن الحادثة تعد الأولى التي يشهدها الطريق خلال جائحة كورونا. وباشرت الفرق الأمنية الموقع وعمل الدفاع المدني على إخراج الجثث المحتجزة من داخل السيارة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحادثة وعلى الفور توجهت للموقع 5 فرق إسعافيه بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي وبمتابعة مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة عبدالله الحارثي، وعند الوصول اتضح بأن الحادثة عبارة عن اصطدام مركبة بشاحنة من الخلف، وتم تحرير الحالات من قبل فرق الدفاع المدني، حيث تبين وفاة 7 أشخاص، وإصابة طفل قدمت له الإسعافات الأولية إلا أنه توفي قبل الوصول إلى المستشفى جراء تعرضه لإصابة بالغة أدت إلى توقف القلب والتنفس لديه.

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