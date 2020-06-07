انفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة يوقع جرحى

المصدر: (دمشق - د.ب.أ)

أصيب عدد من الأشخاص بجروح، أمس، من جراء انفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء السورية، أمس، عن مصادر محلية قولها إن سيارة مفخخة انفجرت صباح السبت بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية في المكان واحتراق عدة سيارات.

ووفق الوكالة، انفجرت أمس سيارة مفخخة بالقرب من المستشفى الوطني في مدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة من المدنيين ووقوع أضرار مادية. وتخضع رأس العين لسيطرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا.

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