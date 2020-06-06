مصر تلغي اختبار الدم للركاب بالمطار وتكتفي بقياس درجات الحرارة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألغت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت اختبارات الدم الخاصة باكتشاف فيروس كورونا المستجد على القادمين من الخارج فور وصولهم مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات، واكتفت بقياس درجة حرارة الركاب فقط.

وقالت السلطات إن ذلك ضمن خطة الدولة لإعادة حركة الطائرات مرة ثانية بعد توقفها منذ مارس الماضي نتيجة انتشار وباء كورونا.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن سلطات الحجر الصحي ألغت اختبارات الدم للركاب، وبدأ التطبيق على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وقام الأطباء تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بفحص الركاب ظاهريا وقياس درجة الحرارة لكل راكب، والسماح لهم بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وأشارت المصادر إلى انه في حالة ارتفاع درجة حرارة أي ركاب سوف يتم اجراءات الاختبارات له وتحويله على المستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن القرار خطوة مهمة في إعادة فتح الحركة الجوية مرة ثانية والتعايش مع الفيروس وتطبيق الإرشادات الخاصة بمنظمات الطيران الدولية، كما انها خطوة مهمة ايضا للقضاء على الزحام داخل الصالات بالمطار وسرعة إنهاء إجراءات الوصول.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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