السعودية.. رصد أكبر عدد من حالات «كورونا» اليومية في مدينتين

المصدر: الرياض- وكالات

سجلت السلطات الصحية السعودية، أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال 24 ساعة، مع رصد أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات، جراء ارتفاع حالات الوباء في الرياض وجدة.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، بشأن مستجدات تفشي «كورونا»، عن تسجيل 3121 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 2591 إصابة أمس.



وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ «كورونا»، التي تم رصدها في المملكة حتى الآن 98869.



ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض 900، وجدة 572، ومكة المكرمة 279، والمدينة المنورة 170، والدمام 149، والهفوف 144، والقطيف 121.



وأكدت الوزارة وفاة 34 شخصاً، جراء إصابتهم بـ «كوفيد 19» خلال اليوم الأخير، مقابل 31 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 676 حالة وفاة.



وتماثل 1175 شخصاً في المملكة للشفاء من الفيروس منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 71791.

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