مصر تكشف عدد المتعافين من «كورونا» بعد علاجهم ببلازما

المصدر: القاهرة- وكالات

قال الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة المصرية لشؤون الأبحاث، في مداخلة مع برنامج الحكاية على قناة «إم بي سي» مصر، إن تجربة البلازما مثال متكامل لمنظومة فيها تفاصيل كثيرة.

وأضافت: «الموضوع من أول تحوله من فكرة إلى بروتوكول بحثي.. إلى الآن، سحبنا بلازما من 32 متعافياً، وتم الانتهاء من إتاحة البلازما لـ 12 مريضاً، خرج منهم 3 من المستشفى بالفعل، والباقي في حالة التحسن».

وتابعت: «من تم علاجهم بالبلازما، كانوا في حالة خطيرة، واحتمالات الوفاة لديهم كبيرة، وعندنا دلوقتي خدمات نقل الدم القومية.. نقدر نتوجه مباشرة للأماكن اللي أعلنتها وزارة الصحة اليوم، للتبرع بالنسبة للمتعافين من مرض «كورونا»».

وأضافت «نحن ما زلنا في المرحلة البحثية، لكن النتائج مبشرة جداً جداً.. محتاجين نشجع الناس على التبرع بالبلازما، لأن فيه أمل كبير جداً.. والحالات الخطيرة اللي داخلة على تنفس صناعي، الأمل في البلازما بالنسبة ليها».

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية، لإيجاد خطوط علاجية، وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.

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