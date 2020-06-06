الأردن يعود لحياة شبه طبيعية

المصدر: عمّان - واس

بدأت الحكومة الأردنية اليوم السبت، تطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة (اللون الأزرق) في البلاد، بحسب مراحل مصفوفة التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وعادت الحياة في الأردن إلى شبه طبيعية، حيث يسمح للأفراد بالخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم وتسيير أعمالهم ولكن بحدود، إذ يقتصر الخروج من المنازل على 18 ساعةً بدلاً من 24 ساعة.

وحددت التعليمات بدء حظر التجول الجزئي من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً يومياً، مع مراعاة الوصول إلى المساجد عند صلاة الفجر سيراً على الأقدام، وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة.

كذلك حدد عمل المنشآت الاقتصادية والقطاعات التجارية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساء فقط.

وسمحت التعليمات بدءاً من اليوم بالطيران الداخلي فقط وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، وفتح الحضانات، والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية (من دون جمهور)، وقطاع الفندقة والضيافة الذي يشمل الفنادق، والنُزُل، والسماح بالزيارات إلى السجون ودور الرعاية، وجميعها مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة.

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