السعودية تعلن عن تسجيل أكبر عدد إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت 06 يونيو 2020، تسجيل 3121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 98869 حالة.

وهي أكبر عدد حالات إصابة بكورونا يتم تسجيلها في المملكة خلال 24 ساعة.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1175 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 71791 حالة. وتسجيل 34 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 676 وفاة.

وكانت قد أعلنت السعودية يوم البارحة الجمعة عن تسجيل 1651 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 70616 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 31 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 642 حالة.

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