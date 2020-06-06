قمة الإنسانية.. عراقي معافى يتبرع ببلازما دمه مرتين في أسبوع

المصدر: بغداد - وكالات

«لقد جسّدت الإنسانية بأسمى معانيها»، هكذا خاطب الكادر الصحي العراقي المواطن سلام حمادي الذي شفي من مرض فيروس كورونا، وآثر على صحته أن يسجل تبرعاً ثانياً بدمه للمصابين.

وللمرة الثانية خلال أسبوع، تبرع المتعافى من فيروس كورونا سلام حمادي ببلازما الدم لأحد المصابين بالفيروس، حسب ما نقلته «قناة السومرية العراقية» عن حمادي.

وحال وصول مناشدة من أحد المصابين الذي يمر بحالة حرجة، توجه مسؤول الاستعلامات في مستشفى إلى المركز الوطني للتبرع بالدم ليلبي نداء الإنسانية والأخوة لأحد منتسبي وزارة الصحة الذي يمر بحالة حرجة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، برغم قصر المدة بين التبرع للمرة الأولى والتبرع الثاني، ما قد يشكّل خطورة على وضعه الصحي.

لكن المتعافي أصر بالذهاب إلى المركز والتبرع ببلازما الدم، ليكون سبباً (بعد الله تعالى) في شفاء مريض هو بأشد الحاجة إلى تقديم يد العون له.

وقدّم المدير العام للمستشفى الدكتور مصطفى باسم السعدي الشكر والامتنان إلى المنتسب، قائلاً: «بارك الله فيك، وجزاك الله خير الجزاء على شهامتك ومروءتك».

ودعا المركز الوطني لنقل الدم المرضى المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى التبرع بـ «بلازما الدم» التي قال إنها كانت وراء «تماثل العديد من الحالات الحرجة للشفاء».

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