وفاة صادمة لإعلامي سعودي وهذا آخر ما نشره

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الإعلامي السعودي الشاب، علي حكمي، مساء الجمعة، في مدينة جيزان، غرقاً بمياه البحر الأحمر الذي تطل عليه المدينة الجنوبية، في حادثة صادمة.

وقال إعلاميون سعوديون وأصدقاء للراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حكمي لقي مصرعه مساء يوم الجمعة غرقاً في البحر، دون أن تتضح تفاصيل الحادثة بعد.

ونعى كثير من زملاء الراحل، الشاب العشريني الذي فاجأ متابعيه بوفاته بعد أن ظل حتى قبل وفاته بساعات قليلة ينشر لهم مقاطع فيديو من المدينة التي شهدت أجواء ماطرة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد دون حكمي في آخر سناباته التي بثها قبل وفاته بلحظات "سنرحل يوماً دون وداع سنترك خلفنا كل ما نريد، وما لا نريد.. ذلك هو الرحيل البعيد.. اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت".

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