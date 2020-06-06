أهالي جدة يتحدون كورونا.. صفر إصابات قريباً جداً

المصدر: البيان الإلكتروني

يسعى أهالي جدة للوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا في أقرب وقت عن طريق تضافر الجهود من مواطنين ومقيمين، ودعم أجهزة الدولة بالكامل، وتطبيق الاحترازات والتباعد للوصول إلى عدد الإصابات "صفر" قبل انتهاء الفترة التي تم تحديدها بـ15يومًا.

وأكدوا في رسالة، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سموها "مبادرة من أهل جدة"، عزمهم على أن تكون جدة أول مدينة تسجل صفرًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا كما كانت أول مدينة التزمت بالاحترازات عند بداية تطبيق منع التجول قبل نحو شهرين بحسب صحيفة سبق.

وطالبوا في الرسالة بالعمل الجاد والتعاون من أجل تحقيق هذا الإنجاز، والعمل على التباعد، ولبس الكمامات، والخروج للضرورة، والابتعاد عن التجمعات، وغسل اليدين باستمرار بالصابون، سائلين الله أن يعجل بزوال هذا الوباء.

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