عشرات المصابين بمواجهات مع الاحتلال في ذكرى النكسة

المصدر: (رام الله - د.ب.أ)

أعلنت مصادر فلسطينية إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح واختناقات، أمس، في مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة.

وذكرت المصادر، أن المواجهات اندلعت خلال المسيرات الأسبوعية في عدد من قرى الضفة التي خصصت هذا الأسبوع لإحياء ذكرى النكسة.

ووفق المصادر، فإن فلسطينياً أصيب في رأسه خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق طوباس، فيما اندلعت مواجهات في قرى بلعين ونعلين والنبي صالح قضاء رام الله. واحتج الفلسطينيون خلال المسيرات على مخطط إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن تاريخ الاحتلال الطويل للأراضي الفلسطينية يجب أن يشكّل حافزاً للمجتمع الدولي، لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم إلى إجراءات وخطوات عملية وملموسة تبدأ بمساءلته والاعتراف بدولة فلسطين.

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