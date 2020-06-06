«قسد» تطلق حملة لملاحقة «داعش»

المصدر: (القامشلي- وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إطلاق حملة «ردع الإرهاب» بهدف ملاحقة وتعقّب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية، بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية، أمس، أنّها اعتقلت 21 عنصراً من تنظيم داعش، بينهم أجانب، خلال الحملة.

ونشرت القوات بياناً أوضحت فيه أنّ هجمات داعش تزايدت في الفترة الأخيرة، ما شكّل خطراً حقيقياً على سلامة الناس وأمنهم واستقرارهم. وأضافت: «بعد عمليات التحري وجمع المعلومات، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجيش العراقي، بدأت قواتنا بحملة ردع الإرهاب لملاحقة وتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي».

وأشارت إلى أن هذه الحملة ستستهدف أوكار تنظيم داعش التي كانت تشكّل مصدر قلق للناس وتعمل على الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكّل تهديداً ينذر بعودة التنظيم. كما أكدت أنّ الحملة تسير بشكل جيد وتحقّق نتائج جيدة حتى الآن، وستستمر حتى إنجاز كامل المهمة الموكلة لها.

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