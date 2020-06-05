إصابات «كورونا» تحت الـ100 في الجزائر لأول مرة منذ أسابيع

المصدر: الجزائر - البيان، وكالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، تسجيل 8 وفيات و98 حالة إصابة و79 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا.



وتعد هذه الحصيلة اليومية للإصابات الأقل منذ أسابيع، إذ لم يسبق أن سُجل انخفاض الإصابات اليومية تحت المئة حالة منذ منتصف أبريل الماضي، وسجلت 97 إصابة يوم 23 من الشهر ذاته قبل أن ترتفع إلى 120 حالة يوم 24 أبريل الماضي.



وكانت الإصابات قد تراجعت بشكل محسوس قبل حلول شهر رمضان، لكن قرار الحكومة تخفيف إجراءات الحجر أدى إلى عودة منحناها التصاعدي لتلامس خط الـ200 خلال الأيام الأخيرة، قبل أن تتراجع بعد عيد الفطر.



وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، تسجيل حالات الوفيات الجديدة في ثمانية ولايات «محافظات»، موضحاً أنه يوجد حالياً 31 مريضاً في العناية المركزة.

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