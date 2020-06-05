إنجاز سعودي في حالات التعافي من «كورونا»

المصدر: الرياض - وكالات

ارتفع عدد المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في السعودية إلى 70616 شخصاً، بعد تعافي 1651 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وسجلت المملكة العربية السعودية 2591 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 95 ألفاً و748 حالة إصابة منذ بداية انتشار فيروس «كورونا» في البلاد، لكن مع تسجيل 70616 حالة شفاء فإن حالات التعافي تجاوزت نسبة 80 % في المملكة.



وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أكد سابقاً أن نسبة الشفاء من فيروس «كورونا» عالية لدى المملكة بسبب طرق العلاج.



وأضاف وزير الصحة السعودي أن قدرات المملكة لمكافحة «كورونا» كبيرة جداً، مشدداً على أنه سيتم عبور أزمة «كورونا» بسلام.



وأشار الربيعة إلى أن تخفيف الإجراءات مرهون بوعي المواطنين للتعامل مع «كورونا»، لافتاً إلى أن من يخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء وسنحاسبه.

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