ميليشيا الحوثي تتجرّع مرالهزائم في الجوف ونهم

المصدر: عدن - البيان

كبّدت القوات المشتركة في اليمن بمساندة من طائرات التحالف العربي، ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في الجوف ونهم، بعد صدها محاولات الميليشيا استهداف مواقع الشرعية في الجبهتين.

وأكدت مصادر عسكرية لـ «البيان»، أن المعارك العنيفة بين القوات المشتركة والميليشيا شرقي مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، وفي مديرية نهم بمحافظة صنعاء، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا من بينهم القيادي الحوثي يحيى محمد الأعور، مشيرة إلى اشتداد المواجهات في شرقي الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد تطهير كامل المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيا، رداً على خرقها لإعلان وقف إطلاق النار.

وأبانت المصادر أن القوات المشتركة المسنودة بمقاتلين من القبائل، تطارد فلول الحوثيين في جبهة نهم التابعة لمحافظة صنعاء، بإسناد من مقاتلات التحالف التي استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيا في الجبهةعندما هاجمت مواقع القوات المشتركة في جبل صلب.



كما أصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في محور كتاف بمحافظة صعدة، خلال المواجهات مع القوات المشتركة، إذ نفّذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا. وأفادت مصادر عسكرية، بأن الميليشيا دفعت بتعزيزات كبيرة من مقاتليها لمحاور القتال في الجوف وصنعاء وصعدة مع تفشي وباء «كورونا».

وحضّت عناصرها على ضرورة اللحاق بجبهات القتال بدلاً من الموت بفيروس «كورونا». إلى ذلك، اختطف مسلحو الميليشيا، الداعية السلفي البارز، سرور الوادعي، من منطقة دماج شمالي محافظة صعدة، بعد أن اقتحموا منزله واقتادوه لأحد المعتقلات السرية.

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