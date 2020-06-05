إعادة تعليق أداء الصلوات في مساجد جدة

أعلنت الداخلية السعودية اليوم الجمعة إعادة تعليق أداء الصلوات في مساجد مدينة جدة .
وأضافت أن الاحترازات المطبقة في مدينة جدة ستكون كالتالي:
-منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.
-تعليق أداء الصلوات في المساجد.
-تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص..
تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.
-استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.
- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.
-منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.
-استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.