الأردنيون يؤدون صلاة الجمعة في المساجد للمرة الأولى منذ إغلاقها بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أدى الأردنيون صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من 75 يوما في مساجد المملكة التي كانت مغلقة ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوافد المصلون إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة بعد السماح بحركة المصلين سيرا على الأقدام بين الساعة الحادية عشرة (09,00 ت غ) والساعة 14,00 وفقط لأداء الصلاة في آخر جمعة تشهد حظر تجوال بسبب وباء كوفيد-19.

وذكر مصورا وكالة فرانس برس أن المساجد شهدت وجودا أمنيا وإجراءات مشددة بمداخلها لضمان التزام المصلين بالإجراءات الوقائية.

وتم قياس درجات الحرارة للمصلين لدى دخولهم الى المساجد، بينما قامت لجان التقصي الوبائي بسحب عينات عشوائية من بعضهم لفحصها.

ووزعت كمامات وسجادات صلاة ذات استخدام واحد لمن لا يحمل سجادة صلاة، بينما حددت على الارض مواقع للمصلين لإبقاء مسافات أمان بينهم.

وشارك ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله المصلين الصلاة في مسجد الملك حسين (غرب عمان) واضعا كمامة وقفازات.

ولم تتجاوز مدة خطب الجمعة في معظم المساجد العشر دقائق.

وقال أحد المصلين هاشم الحزماوي (70 عاما) لوكالة فرانس برس: "نحمد الله على هذه الظروف التي مر بها الاردن وانتصر عليها، نحمد الله على هذه النعمة ان فتحت المساجد وعاد المصلون لبيوت الله".

وشهدت المملكة منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة الاسبوع الماضي إعادة فتح المساجد اعتبارا من اليوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة فقط، والكنائس اعتبارا من بعد غد الأحد لصلاة الأحد.

لكنها عادت وأعلنت الخميس رفع معظم القيود التي كانت تفرضها منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بما في ذلك فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس وفتح الكنائس اعتبارا من يوم غد السبت بسبب الوضع الوبائي المطمئن.

وقررت الحكومة كذلك الغاء حظر التجول الشامل الذي كان يفرض لـ 24 ساعة كل يوم جمعة اعتبارا من غد السبت، كما قلصت ساعات حظر التجول اليومي إلى ست ساعات فقط بين الـ 12 ليلا والسادسة صباحا.

وألغي العمل بنظام حركة المركبات وفق رقم لوحتها الزوجي او الفردي، وستُفتح المطاعم والمقاهي وفق قيود وضوابط، وسيسمح بتنظيم انشطة الأندية والفعاليات الرياضية لكن بدون جمهور.

كما قررت الحكومة فتح المواقع السياحية امام السياحة المحلية، وفتح قطاع الفندقة والضيافة والسماح بالطيران الداخلي.

لكن سيستمر اغلاق الجامعات والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال ودور السينما، وتبقى رحلات الطيران الخارجي متوقفة.

وسجل الأردن حتى اليوم 765 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتسع وفيات فقط بحسب الأرقام الرسمية.

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