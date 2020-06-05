حملة ضد خلايا «داعش» بدير الزور

المصدر: (الحسكة - عبد الله رجا)

تصاعدت هجمات تنظيم داعش شرقي سوريا مؤخراً، حيث استهدف إرهابيو التنظيم الجيش السوري في تدمر والبادية، فيما كثفت المجموعات الإرهابية الهجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية، فيما تعزز الولايات المتحدة الأمريكية وجودها في المنطقة في إطار استراتيجية مواجهة داعش وإيران شرقي سوريا.

وقالت مصادر عسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، إن قواتها بدأت الحملة العسكرية بدعم من قوات التحالف، ومن المتوقع أن تستمر مدة أسبوع إلى أن يتم شل قدرة الخلايا النائمة على الحركة. وأكد المصدر أن قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف ألقت القبض على أربعة عناصر من خلايا داعش في قرية البو حامضة بريف دير الزور الشرقي.

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