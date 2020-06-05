بعثة أممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

المصدر: (نيويورك - أ.ف.ب)

قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تشكيل بعثة أممية متكاملة في الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، وتمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور المؤلفة من نحو ثمانية آلاف جندي حتى أواخر العام الجاري على الأقل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين القول إن القرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة أعدّت مسودّته كل من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر. وينصّ القرار على أن مجلس الأمن يقرّر، حال اعتماد هذا القرار، إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» لفترة أولية مدتها 12 شهراً. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعيّن سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة.

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