اجتماع " افتراضي" لمجلس وزراء الصحة العرب الأربعاء المقبل لبحث تبعات "كورونا"

المصدر: (القاهرة- وام)

يعقد مجلس وزراء الصحة العرب اجتماعاً «افتراضياً» في 10 يونيو الجاري برئاسة البحرين رئيس الدورة العادية الـ 53 للمجلس يسبقه اجتماع للمكتب التنفيذي يوم الثلاثاء برئاسة مصر وعضوية كل من الإمارات والأردن والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية والمغرب،للتحضير لاجتماع المجلس.

وقالت هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الأمانة العامة للجامعة دعت إلى عقد الاجتماع لبحث ما تضمّنه البيان الصادر بالتمرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للجامعة بشأن التعامل مع تبعات «كورونا» وللتزايد المطرد لحالات الإصابة بهذا الفيروس في عدد من الدول العربية.

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