هل يخرج علاج «كورونا» من مصر؟

المصدر: القاهرة - وكالات

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة والسكان المصرية حسام حسني، إن أطباء مصر هم أقوى أطباء في العالم، معرباً عن ثقته بأن العلاج لمرض «كورونا» سيخرج من مصر.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن حسني قوله، إن منظمة الصحة العالمية أعادت النظر في استخدام دواء هيدروكسي كلوركين لعلاج «كورونا»، رغم أنها منذ فترة، قررت إلغاءه، في حين أصرت مصر على استمرار هذا العقار في علاج مرضى «كورونا»، موضّحاً أن هذا يدل على براعة الأطقم الطبية في مصر، وبرتوكول العلاج المصري.

وأضاف حسني، خلال مداخلة تلفزيونية أن هذا الأمر يجعلنا نقول إن أطباء مصر أقوى أطباء في العالم، ومصدر فخر للدولة المصرية، مضيفاً «أنا واثق من أن مصر هي اللي هتّطلع العلاج للفيروس، لأن ثقتي كبيرة في الطبيب المصري والقيادة المصرية والمنظومة الصحية في بلادنا»، مؤكداً حرص الدولة على مصلحة المواطن المصري، في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في ظل تلك الجائحة.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد بوزارة الصحة والسكان، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي غيّرت بروتوكولها، وصمّمت على استخدام دواء الهيدروكسي كلوركين.

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