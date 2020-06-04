مستشار وزيرة الصحة المصرية يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ د.شريف وديع، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يخضع حاليا للعزل الصحي.

وأوضح د.شريف وديع في تصريحات صحفية، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، منذ أربعة عشر يوما، نتيجة التعامل مع المرضى المصابين، مشيرا إلى أنه لا يزال يتلقى العلاج بحسب صحيفة أخبار اليوم .

وكانت مدير المكتب الفني لوزير الصحة والسكان د.نيفين النحاس، قد أصيبت بفيروس كورونا في وقت سابق، وتم عزلها في مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، وتلقت العلاج اللازم حتى تمام الشفاء وغادرت المستشفى.

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