الإمارات ومصر تؤكدان قوة ومتانة العلاقات الثنائية خاصة على صعيد التنسيق السياسي

المصدر: وام

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية اليوم اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين.

وأكد الجانبان في بيان حول أعمال لجنة المشاورات السياسية قوة و متانة العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة عملية التنسيق السياسي بينهما.

وتم خلال الإجتماع التشاور وتبادل الآراء بشأن القضايا و الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم ومنها تداعيات جائحة كورونا المستجد.

ونوهت الإمارات و مصر إلى أهمية تبادل خبرات و تجارب البلدين في مجال تطبيق نظام التعليم عن بعد و منظومة الأمن الغذائي و الإجراءات الصحية و الطبية في التعامل مع هذه الجائحة و التصدي لها.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية و الدولية حيث أسفرت المشاورات بينهما عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة.

وفي ختام الاجتماع شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق و التشاور السياسي بينهما بإعتبار أن ذلك يدعم المصالح و الأهداف المشتركة و يوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.

يأتي انعقاد هذه الدورة على مستوى كبار المسؤولين في إطار الإعداد لانعقاد اللجنة على المستوى الوزاري و حرص الجانبين على تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب.

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