إعادة فتح مساجد غزة بشكل كامل

المصدر: غزة - أ.ف.ب

فتحت مساجد قطاع غزة أبوابها فجر أمس بشكل كامل أمام المصلين، بعد إغلاق احترازي استمر نحو 70 يوماً.

وأدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر آخذين بالاعتبار الإجراءات الوقائية التي حددتها «الأوقاف» و«الصحة» في القطاع. وطلبت «الأوقاف» من المصلين إحضار سجادة خاصة للصلاة ووضع كمامة والحفاظ على التباعد، وتجنّب المصافحة وعدم اصطحاب الأطفال والمرضى إلى المسجد.

وقالت الوزارة في بيان سابق: «سيقوم العاملون في المساجد بتعقيمها بشكل مستمر وفتحها قبل الآذان بعشر دقائق، وتقليص مدة الانتظار ما بين الآذان وإقامة الصلاة».

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