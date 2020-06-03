مصر تسجل 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1079 إصابة جديدة و36 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة انه تم تسجيل خروج 523 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيا.

وذكر أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ حتى اليوم 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1088 حالة وفاة.

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