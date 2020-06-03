البحرين تسجل 263 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت البحرين اليوم تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" وأن الفحوص الطبية أثبتت تماثل ثلاث حالات أخرى للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان ان الإصابات الجديدة بينها 197 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 61 حالة لمخالطين لمصابين وخمس حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت ان العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" في البحرين بلغ 7410 حتى الان بعد تسجيل ثلاث حالات وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

ونوهت إلى أن عدد الحالات القائمة بلغ 5144 منها 5134 مستقرة و10 تحت العناية.

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