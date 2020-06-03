الولايات المتحدة: الحوثيون يمنعون المساعدات الإنسانية عن اليمنيين

المصدر: واشنطن - وكالات

اتهم مجلس الأمن القومي الأمريكي ميليشيا الحوثي بالاستمرار في مهاجمة المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، كما اتهم المجلس ميليشيا الحوثي بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى أبناء الشعب اليمني.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن مؤتمر مانحي اليمن الذي عقد في السعودية، أمس، نجح في جمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية، ضمن خطة الاستجابة 2020.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، في البيان الختامي للمؤتمر، إن «إجمالي التعهدات من مجتمع المانحين بلغ 1.35 مليار دولار، وهو رقم أقل من نصف المبالغ المطلوبة من الأمم المتحدة لتشغيل برامجها خلال العام الجاري».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز