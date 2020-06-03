الجيش الليبي يحبط هجوماً للميليشيات لليوم الثامن على التوالي

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، إحباط هجوم للمرتزقة المدعومين من تركيا جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال عقيلة الصابر عضو شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، إن وحدات القوات المسلحة نجحت لليوم الثامن على التوالي في صد هجوم الميليشيات والمرتزقة في محاور طرابلس.

وأوضح الصابر أن الهجوم الميليشياوي الفاشل كان على محاور عين زارة، طريق المطار - مطار طرابلس العالمي- و«وادي الربيع» جنوبي العاصمة، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصرهم.

وأضاف عضو شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، أنه تم حرق وتدمير 7 سيارات مسلحة للمليشيات في محيط محور المطار، كما تمت مصادرة «دبابتين» و«6» آليات مسلحة كانت بحوزة الميليشيات أثناء الهجوم.

وأشار إلى أن أكبر عدد من قتلى الميليشيات في محوري وادي الربيع وعين زارة كان من المرتزقة السوريين، مؤكداً فشل الهجوم الميليشياوي وعدم تحقيقهم أي تقدم في هذين المحورين. وأعلن الصابر نجاح القوات المسلحة في سحب «11» جثة لعناصر المرتزقة السوريين في محيط محور المطار وجثتين أخريين بمحور وادي الربيع.

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