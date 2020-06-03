محام : الشرطة الأمريكية عذبت جورج فلويد حتى الموت

المصدر: وكالات

قال محامي أسرة جورج فلويد اليوم الأربعاء إن الشرطة الأمريكية عذبت الرجل الأسود حتى وفاته، مطالبا بمحاكمة الضباط الأربعة المتورطين في الحادث.

وقال المحامي بن كرامب، الذي كان يتحدث في مينيابوليس، مكان الحادث الذي تم تحويله إلى نصب تذكاري مؤقت، بالصور، والزهور والاعمال الفنية "لقد جئنا إلى هذا المكان لنتذكر جورج فلويد، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت".

تم القبض على أحد الضباط الأربعة - وهو الشرطي الذي وضع ركبته على عنق فلويد لمدة تسع دقائق تقريبا -حتى لفظ انفاسه الأخيرة، ووجهت إليه تهمة القتل.

ودعا كرامب إلى اعتقال الثلاثة الآخرين قبل بدء مراسم احياء الذكرى غدا الخميس، قائلا إنهم شركاء في الجريمة.

وكان قد تم إقالة رجال الشرطة الأربعة بعد وفاة فلويد في 25 مايو، والتي أشعلت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.. وقال كوينسي ماسون، نجل فلويد ، "نريد العدالة لما يحدث الآن".

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