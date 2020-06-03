الجزائر.. خروج تدريجي مرن من الحجر الصحي

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

صرح عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، أمس، بأن خريطة الطريق للخروج من الحجر الصحي ستكون تدريجية وبشكل مرن. وترأس جراد اجتماعا للحكومة شهد عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات تطور الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا، والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة.

وذكّر جراد، في تعقيبه على العرض، بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر، الذي سيكون تدريجياً بشكل مرن، يجب أن يتم إعدادها حتماً على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية، وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. وأكد أن صحة الـمواطنين تظل الانشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية.

كان مجلس الوزراء قرر، في اجتماعه الأحد الماضي، رفع الحجر تدريجياً عن قطاع البناء والأشغال العمومية، كما أمر بدراسة رفع القيود عن بعض النشاطات التجارية والمهن الحرفية، في خطوة تهدف إلى تخفيف المزيد من القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

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