العثور على أوكار لداعش في حمرين العراقية

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

عثرت قوة مشتركة من عمليات صلاح الدين العراقية اليوم الأربعاء، على أوكار لتنظيم داعش الإرهابي وكدس عتاد وصاروخ موجه ضد الدروع وعبوات ناسفة في سلسلة جبال حمرين.

وذكر بيان لقيادة عمليات صلاح الدين، في بيان، أن قطعات قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من العثور على 4 أوكار لعصابات داعش الإرهابية وكدس عتاد يضم 40 عبوة ناسفة ضمن عمليات التفتيش بسلسلة جبال حمرين. وأضاف البيان، أن القوة ذاتها تمكنت من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابي، يضم صاروخاً موجهاً ضد الدروع، مؤكداً مواصلتها عمليات التفتيش بعملية سلسلة جبال حمرين.

وكانت قوة اعتقلت أول من أمس قيادييْن في عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى أحدهما مسؤول المفخخات السابق للتنظيم المتشدد في المحافظة.

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