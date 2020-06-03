مصر تجهّز 35152 سريراً داخلياً و2218 جهاز تنفس صناعي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عٌقد اليوم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، متابعة جهود مختلف جهات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزيرة إنه بتتبع معدلات الاصابة بفيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، وجد أن المحافظات السياحية، سجلت أقل عدد حالات إصابات، فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر عن باقي المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم في تقليل الاختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.

وأشارت وزيرة الصحة إلى الجهود التي تم بذلها في إطار مواكبة زيادة اعداد الإصابات بفيروس "كورونا" التي تمت مؤخراً، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرّة الداخلية بالمستشفيات، وكذا عدد أسرّة الرعاية المركزة، فضلاً عن أجهزة التنفس الصناعي، وذلك سعياً لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابي الفيروس على مستوى الجمهورية.

وأوضحت زايد أن أجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس "كورونا" وصل إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية، تضم 35152 سريراً داخلياً، و2218 جهاز تنفس صناعي، و3539 سرير رعاية مركزة، مضيفة أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات التي تتعامل مع مصابي فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.

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