الكويت تعود تدريجياً للحياة الطبيعية

المصدر: الكويت - أحمد الأسعد

بدأت الكويت مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، رافعةً شعار «تعاون.. تفاؤل.. لا تهاون» مع تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من «كورونا».

وقام السكان بكسر الروتين والذهاب للاستجمام على الشواطئ والأسواق والمحلات والمطاعم.

وعادت البنوك ومحلات الصرافة إلى نشاطها، كما قامت المطاعم والمقاهي بتقديم خدماتها عن طريق التوصيل للمنازل والشراء من السيارة.

واستقبلت معارض السيارات ومحلات بيع قطع غيار السيارات والصيانة الزبائن وسط ازدحام على العديد منها.

وعاودت البقالات ومصابغ غسيل الملابس وشركات الاتصالات وغيرها نشاطها وسط حرص على الجراءات الاحترازية.

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