حمدوك في ذكرى فض الاعتصام: الدم السوداني أغلى من أي ثمن نبذله

المصدر: الخرطوم-وكالات

وصف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، بأنها واحدة من أكثر اللحظات «حزناً وألماً في تاريخنا المعاصر»، وتعهد، بمناسبة الذكرى الأولى لفض الاعتصام، ببذل كل جهد من أجل إيقاف نزيف الدماء السودانية، معتبراً أن الدم السوداني «أغلى من أي ثمن نبذله».

وتعهد حمدوك، في كلمة للشعب السوداني بهذه المناسبة، بتحقيق العدالة الشاملة، والقصاص لأرواح ضحايا «مجزرة» فض الاعتصام، والتي وقعت يوم 3 يونيو 2019، مشيراً إلى ضرورة الكشف عمن وصفهم بـ «المجرمين الحقيقيين وراء جريمة فض الاعتصام ومحاسبتهم». وتم فض الاعتصام بالقوة في الثالث من يونيو 2019، الأمر الذي نجم عنه مقتل 128 شخصاً على الأقل، وفقدان آخرين.

وقال حمدوك إن «الدم السوداني غالٍ.. لذلك، لا بد من الكشف عن المجرمين، ونحن في انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة، والتي سيتبعها تقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام، لمحاكمات عادلة وعلنية، وذلك من أجل إيقاف هذا النزيف، وضمان تحقيق العدالة، وصناعة السلام الاجتماعي المستدام في السودان».

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أنها «خطوة لا مناص ولا تراجع عنها»، معتبراً أنها ضرورية «من أجل بناء سودان العدالة وسيادة حكم القانون»، معتبراً أيضاً أنها خطوة مهمة «من أجل كسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي، واستخدام السلاح ضد السودانيين».

وأكد أن ما حدث فجر 3 يونيو، عبارة عن «ملحمة فداء عظيمة»، لكنه أشار أيضاً إلى أن «ذكراها ستظل خالدة في كتاب التاريخ، فاصلاً بين الجسارة والجبن، والوفاء لمستقبل كريم في مواجهة طعنة الغدر اللئيم». وأوضح حمدوك أنه لن يسمح بتكرار الجرائم مرة أخرى، من أجل بناء دولة سيادة حكم القانون، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية «سونا». وقال حمدوك إن «معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان، والدفع بقاطرة التنمية، من أجل بناء وطن يليق بشعبنا العظيم، هو الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء».

وأشار إلى القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه السودان في كافة المجالات «إذا تمسكنا بالوحدة التي جمعتنا في مرحلة الحراك الثوري». وفي ختام كلمته، قال حمدوك «دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل هي قناديل من نور، تضيء لنا الطريق نحو العدالة والسلام الشامل، ووضع أسس العدالة والديمقراطية والتنمية المتوازنة».

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