الأوقاف الأردنية توضح موقفها من موسم الحج هذا العام

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة إن الوزارة على أهبة الاستعداد لموسم الحج إذا ما تم فتح موسم الحج، وقامت باستئجار الفنادق في المدينة المنورة ومكة المكرمة وجهزت كافة الترتيبات، لكن القرار الأردني لن يصدر رسميا سوى قبيل موسم الحج وذلك بحسب طبيعة انتشار وباء كورونا في العالم.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فإن الوزارة لم يصلها أي قرار رسمي من السلطات السعودية، سوى تنويه بعدم الدخول بأي التزامات. مشيراً إلى أن الإجراءات المطلوبة من الجانب الأردني جاهزة".

وأوضح: "ما زال أمامنا وقت حتى بدء موسم الحج، ومن هنا حتى ذلك الوقت يخلق الله ما لا تعلمون".

وكان الناطق الاعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حسام الحياري، ذكر أن الوزارة تنتظر قرار السلطات السعودية حول موسم الحج هذا العام.

ويشار إلى أن هناك 8 آلاف حاج أردني و 4500 حاج من عرب 48 يمرون أيضاً عن طريق الأردن، بالإضافة الى الحجاج الفرادى.

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