السعودية تلزم المراكز التجارية والمولات بتشجير مواقف السيارات

المصدر: البيان الإلكتروني

بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء وتماشياً مع برامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وجه الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض بإلزام المجمعات والمولات التجارية بتشجير مواقف السيارات التابعة لها.

وأشارت أمانة الرياض، بحسب صحيفة "سبق" السعودية، إلى أن التنظيم الجديد لتشجير مواقف المركبات سيصدر في غضون أسبوعين، مبينة أنه سيتضمن التأكيد على استخدام أشجار ذات ظل واسع، مع مراعاة تقليل استهلاكها للمياه، ومناسبتها للظروف المناخية في العاصمة.

وأكدت الأمانة أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تنفيذ المبادرات النوعية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

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