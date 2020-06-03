11 باباً تستقبل قاصدي المسجد النبوي

المصدر: البيان الإلكتروني

يشرع قبل صلاة الفجر بساعة 11 بابا بالمسجد النبوي الشريف لاستقبال المصلين، وتوازي ذلك إجراءات احترازية تتخذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الصحية والأمنية، لوقاية المصلين والمجتمع عامة من فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ خطة الفتح التدريجي للمسجد.

وفيما أدى 93.774 شخصا الصلوات الخمس بالمسجد النبوي في أول أيام فتحه، شهدت صلاة المغرب النسبة الأعلى بواقع 40.356 مصليا من إجمالي عدد المصلين وفق إحصائية لوكالة المسجد النبوي.

ونوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتقيد قاصدي مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية المتخذة، مما كان له أبلغ الأثر في الحفاظ على سلامة المصلين، وانسيابية الحركة داخل المسجد النبوي وساحاته، بحسب صحيفو "مكة".

وتمثل خطة فتح المسجد النبوي تدريجيا المطبقة حاليا جانبا من الجهود التي توليها المملكة السعودية للعناية بقاصدي المسجد النبوي ووقايتهم من جائحة كورونا، ويبرز ذلك في تفعيل جملة من الإجراءات الاحترازية، بدءا من استمرار إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة، واقتصار فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط من دون الحرم القديم، واستمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، واستمرار تعليق إقامة الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمتون.

وشددت الوكالة على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات أثناء القدوم للمسجد النبوي، والتقيد بالمسافات المحددة وفق الفواصل الأرضية الموضوعة لتحقيق التباعد بين المصلين، وبموازاة ذلك تبث رسائل توعوية بلغات عدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي يستوجب على القادمين للمسجد النبوي التقيد بها.

وشملت خطة فتح المسجد النبوي تدريجيا:

وضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول.

7 أبواب للرجال - 4 أبواب للنساء؟

تفويج دخول المصلين بما لا يزيد على 40% من الطاقة الاستيعابية.

رفع سجاد التوسعات والساحات كاملا بحيث تكون الصلاة على الرخام.

تعليق دخول الأطفال للمسجد النبوي.

استمرار تعليق سفر الإفطار في المسجد والساحات.

رفع حافظات مياه زمزم.

تشغيل مواقف السيارات بنسبة 50%.

دفع أجرة الوقوف عبر التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية.

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