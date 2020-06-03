رحيل "مالك الصغير" أحد المرجعيات الفقهية السابقين لصحيفة "البيان"

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت وزارة الشؤون الدينية التونسية، أمس الثلاثاء، الشيخ محمد الحبيب النفطي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء بتطاوين.

والفقيد ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ، رجل واسع العلم حتى إنه كان يكنـّى بـ ''مالك الصغير'' لتضلعه في الفقه المالكي، وهو من حفظة القرآن الكريم ودواوين السنة النبوية الشريفة وعشرات المتون في سائر العلوم والفنون.

وتم اختيار الشيخ محمد الحبيب النفطي عضوا بالمجلس الإسلامي الأعلى في أول تركيبة له، واختير عضوا في لجنة مراقبة المصاحف التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، وكان إماما خطيبا بالمسجد الكبير بمدينة تطاوين، وفق "موزاييك أف أم".

سافر الفقيد في بعثات الإرشاد الديني للجالية التونسية بفرنسا، ووقع الاختيار عليه لإلقاء دروس في مساجد دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة شهر رمضان المعظم لأكثر من مرة.

تولى المرحوم الشيخ الحبيب النفطي إرشاد الحجيج ومرافقتهم في البقاع المقدسة، كما كان ضمن البعثة العلمية التي تكونت لأول مرة في موسم حج سنة 1989 لتكون مرجعا للمرشدين والوعاظ في الحج.

كما كان للشيخ محمد الحبيب النفطي ولأكثر من عقد ونصف (من سنة 1988 إلى ما بعد سنة 2000) صفحة أسبوعية في جريدة البيان تولى فيها الإجابة على الأسئلة الفقهية.

شارك المرحوم في ندوات ومؤتمرات عقدت ببغداد ومكة وفاس تقديرا لبذله وعطائه العلمي.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة ورزق أهله جميل الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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