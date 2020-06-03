إحباط مخططين إرهابيين استهدفا المخابرات الأردنية

المصدر: (عمان - البيان، وكالات)

أحبطت دائرة المخابرات العامة في الأردن مخططين إرهابيين استهدفا مبناها في الزرقاء، وإحدى دورياتها الثابتة، وتم القبض على المتهمين أواخر فبراير الماضي، فيما وجهت محكمة أمن الدولة اتهاماً لـ16 شخصاً في 10 قضايا منظورة أمامها، لقيامهم بالترويج لأفكار جماعات مسلحة إرهابية.

وبحسب صحيفة «الرأي» الأردنية، فإن المتهمين خططا لعمليتهما الإرهابية نصرة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقد حاولا استهداف دائرة المخابرات العامة وبالضبط مبناها في الزرقاء باستخدام مواد متفجرة لقتل أكبر عدد من المتواجدين، وإحدى دورياتها الثابتة وقتل طاقمها بأسلحة نارية، وقبضت عليهما أواخر فبراير الماضي.

ويواجه المتهمان، وفق إسناد نيابة أمن الدولة، تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

في الأثناء، وجهت محكمة أمن الدولة في الأردن اتهاماً لـ16 شخصاً في 10 قضايا منظورة أمامها، لقيامهم بالترويج لأفكار جماعات مسلحة إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة، وعدم الإفصاح عن معلومات متعلقة بنشاط إرهابي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أمس أن المحكمة عقدت جلساتها في هذه القضايا، برئاسة العقيد العسكري علي محمد المبيضين، مع تطبيق إجراءات السلامة العامة.

وأسندت المحكمة في القضية الأولى للمتهم الأول تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وفي القضية الثانية تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الثاني والثالث.

ووجهت هيئة المحكمة خلال إحدى الجلسات لمتهمين، تهمًا بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والتهديد بالقيام بها والترويج لأفكار جماعة إرهابية في قضية سادسة.

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