مصر و الإمارات ترحبان بإعلان الأمم المتحدة بشأن ليبيا

المصدر: وام

في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين وزيري خارجية جمهورية مصر العربية معالي سامح شكري والإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعرب الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، وأكدا مجدداً تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

ودعت كل من وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية و وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات في بيان مشترك اليوم إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وجاء في البيان المشترك أن دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية تقفان إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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