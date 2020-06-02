112 حالة وفاة بـ «كورونا» بين الجاليات الفلسطينية في العالم

المصدر: رام الله - وكالات

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية بتسجيل 112 حالة وفاة بفيروس «كورونا»، في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم منذ تفشي الجائحة، منها حالتان جديدتان، إحداهما في مصر والثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بإصابة 1793، منها 13 حالة جديدة في الكويت، وواحدة في موريتانيا.



ونقل موقع «بوابة الهدف» الإخباري الفلسطيني عن تقرير صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّه تم تسجيل 946 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا حول العالم، منها حالتان جديدتان في إيطاليا وواحدة في الولايات المتحدة.



وبينت الخارجية أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية شيكاغو للمواطنة الفلسطينية أميرة عتيق في الخمسينيات من العمر، ليرتفع عدد الوفيات إلى 54 حالة في أمريكا، ويبقى عدد الإصابات 790، وحالات التعافي 307.



بدورها، أفادت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد خليل حسن عبد الهادي (49 عاماً) بسبب «كورونا»، ليرتفع عدد حالات الوفاة في مصر إلى اثنتين.

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