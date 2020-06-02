مصر تحذر من أي إجراءات أحادية تقوّض حل الدولتين

المصدر: القاهرة - وام

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام، محذراً من أي إجراءات أحادية تقوّض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين، بما فيها أي خطوة لضم أراضٍ في الضفة الغربية.



وشدد شكري في الإطار ذاته على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة؛ لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس «كورونا» المُستجد.



جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن مُداخلة الوزير شكري بالاجتماع تضمَّنت الإشارة إلى التأكيد على التزام مصر بدعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني منذ إنشائها، وذلك في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية، مُستعرضاً الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، وكذا مُساندة الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في هذا الصدد.

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