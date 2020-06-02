الصحة المصرية تفصل في إلغاء الحجر الصحي للقادمين من الخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وسائل إعلام مصرية أن وزارة الصحة والسكان في مصر في طريقها لإصدار، خلال ساعات، قرارا بإلغاء الحجر الصحي في الفنادق والمدن الجامعية للقادمين من الخارج على أن يكون الحجر منزليا مع المتابعة من جانب مكاتب الصحة المنتشرة بالجمهورية.

ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصادر وصفتها بـ "المسؤولة" في وزارة الصحة والسكان أن القادمين من الخارج تجرى لهم الدولة العائدين منها تحليل PCR، وتابعت المصادر أن مصر تشترط اجراء تحليل PCR للكشف عن الإصابة بكورونا من عدمها قبل العودة من الخارج أسوة بدول العالم.

وأضافت المصادر، أنه مع عودة القادمين من الخارج يتم في المطار إجراء تحليل سريع للكشف عن كورونا وكل الحالات التي يثبت سلبيتها لن يكون لها حجر صحي أما الحالات الإيجابية البسيطة سيتم عزلها منزليا أما الحالات الحرجة سيتم توجيهها إلى مستشفيات العزل.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد قدمت مجموعة من الإرشادات المهمة لارتداء الكمامة في أماكن العمل وقالت إن ينتقل كورونا عن طريق قطرات السوائل المتطايرة من الفم والأنف، مؤكدة أنه ينبغي إحكام القناع على الفم والأنف جيدا لان ذلك يمنع نقل العدوي والإثابة بالفيروس.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبة في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية وقالت: الكمامة التالفة لا تحمي من العدوي وشددت على أهمية غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس

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